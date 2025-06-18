ضياء رشوان: ترامب لا يحترم إلا من يمتلك القوة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن ترامب لا يحترم إلا من يمتلك القوة ويمارسها بوضوح، فهو لا يقدّر إلا من يفرض نفسه بالقوة على المشهد".

وقال ضياء رشوان في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :"ترامب، كما يبدو من سلوكه في علاقاته مع الشرق الأوسط والعالم، يعتمد على مبدأ "الصدمة والترويع"، وهو المفهوم الذي حملته الحملة الأمريكية البريطانية على العراق، ويعني التصعيد لأقصى درجة كوسيلة لتحقيق أهداف تفاوضية".

وتابع : "ترامب يتصور أن هذه الطريقة تحقق نتائج على طاولة التفاوض"، لكنه تساءل: "هل يتعامل بهذه الطريقة مع الجميع؟"، مجيبًا: "لم نرَ ترامب يسلك هذا الأسلوب مع فلاديمير بوتين أو مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".