ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور: منع سير السيارات على محور 26 يوليو بسبب الشبورة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:48 ص
محور 26 يوليو
محور 26 يوليو
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق محور 26 يوليو بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق محور 26 يوليو في الاتجاهين بسبب الشبورة

الداخلية: إغلاق محور 26 يوليو في الاتجاهين بسبب الشبورة

غلق 4 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها

المرور تغلق محور 30 يونيو بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

بسبب الشبورة .. إغلاق محور 30 يونيو في اتجاهين

تعرف على خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة

ترشيحاتنا

ناس بتدخل العناية ومش بتخرج.. رسالة تحذيرية من طبيب للمواطنين بسبب كورونا

كنت فاكرة زملائي بيحبوني.. حورية فرغلي: صعبان عليّ نفسي ومش ببص في المراية من سنتين

إعلامي سعودي: الاتفاق بين المملكة وقطر يشمل مصر والإمارات والبحرين

بيطردونا من البيت كل شوية.. حكاية طفلين سكنا الشوارع بسبب خلافات الأب والأم في الشرقية.. فيديو

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

طارق العشري يكشف كواليس رحيله عن طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء