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برلمان

برلمانية: مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:49 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
ثمّنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب سابقًا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدة أن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين. 

وأضافت "درويش" -في بيان الثلاثاء- أن هذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطى اهتمام كبير لهذه المبادرة لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.

وتابعت "درويش"، نتمنى أن تكون هذه المبادرة خطوة هامة فى دعم صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز.
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