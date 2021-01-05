عصائر وكمامات بالمجان.. انطلاق المرحلة الأولى لصرف المعاشات بالقليوبية.. صور

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من صرف المعاشات بالقليوبية في منافذ البريد والهيئة القومية للضمان الإجتماعي ومقرات 15 مدرسة جرى تخصيصها لهذا الغرض في إطار الإجراءات الإحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الجدول المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاش للمستحقين.









وشهدت المنافذ تواجد دوريات امنية ومسؤولي المدن والمراكز والقرى ، وبعض الشباب المتطوعين الذين ساهموا في تنظيم المواطنين، وتسهيل عمليات الصرف في منعا للتزاحم حيث جرى توفير كراسي لهم ، وتوزيع بعض العصائر والكمامات بالمجان عليهم خلال الصرف في عدة منافذ.

فيما تابع عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها بمحافظة القليوبية عمليات الصرف بمدرسة عبد المنعم رياض ببنها.





وقال فتح الباب إن عملية صرف المعاشات تشهد حتى الآن إقبالًا كبيرا ، دون تزاحم من المستفيدين ، حيث يجري تنظيم الدخول والخروج للمنافذ بطريقة إحترافية منعا للزحام ، مؤكدا ان الوضع تحت السيطرة ويجري مواجهة اي زحام مضيفا أنه كلف العاملين بالمدرسة بالقيام بأعمال تطهير المنافذ قبل وبعد الإنتهاء من الصرف وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف فتح الباب أنه نبه على مديري المدارس التي يتم فيها صرف المعاشات بتوفير كافة سبل الراحة في هذه المقرات للمواطنين ، ومنع التزاحم وتخصيص مقاعد للأنتظار بطريقة صحية ومتباعده ، لمنع إختلاط المواطنين من كبار السن المستحقين للمعاشات.





من جانبه دعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





وأكد محافظ القليوبية أنه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع".

ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.