شاهد| أطباء بمستشفى صدر المحلة يصلّون الجنازة على جثمان فنية تمريض

حرص العشرات من افراد الطواقم الطبية بمستشفي الصدر بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية ، اليوم علي أداء صلاه الجنازه علي جثمان عزه الاشقر من هيئة التمريض ، لوفاتها اثر الاصابه بفيروس كورونا أثناء فتره عملها بصفوف الجيش الأبيض.









ونعي الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي وفاه الزميله وتقدم بخالص العزاء والمواساة لاسرة "عزة الاشقر" من هيئة التمريض بالمستشفى والتى وافتها المنية بالمستشفى عقب معاناة من الاصابة بفيروس كوفيد-١٩ طوال 10 أيام الماضية.





وارتدي المشاركون في الجنازه الماسكات والكمامات الطبية في ظل اتخاذهم كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي ارواحهم وسلموا الجثمان الي ذويها.

كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحة بالغربية عن استمرار رفع حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية.





كما أعطي وكيل وزاره الصحة تعليماته الي مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة باهميه توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا حفاظًا على ارواح المواطنين.





وكشف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.



