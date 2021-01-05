برلماني: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في الطاقة النظيفة

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كوقود بديل للسيارات و ذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.





وأوضح "قرقر" في بيان صادر عنه اليوم، أن تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين وعلي رأسها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات والتي تعمل بالغاز والذي يوفر مبالغ كبيرة لأصحابها، مشيرًا أن المبادرة تقدم تسهيلات وبرامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



