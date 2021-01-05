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الزراعة ترد على استيراد فسائل نخيل غير مطابقة للمواصفات.. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:57 م
فسائل نخل
فسائل نخل
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما يتردد بشأن دخول البلاد شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الأمر عارِ تمامًا عن الصح مؤكدا أن الوزارة لا تتهاون في هذا الأمر.

واكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن هناك إجراءات صارمة تطبق في الحجر الزراعي على الشحنات القادمة للخارج، مشيرا إلى أن هذا الأجراء يضمن سلامة الثروة الزراعية في مصر.

وأكمل القرش، أنه من بين هذه الاجراءات وضع عينات الشحنات في صوب مغلقة تابعة لمنع أي تلوث بين الشحنات المختلفة وإرسال العينات للمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.
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