قمة العُلا: توقيع مصر على البيان الختامي يؤكد علاقاتها الأخوية بدول الخليج

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القمة تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.





وقال البيان الختامي، إن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا أن "توقيع مصر على بيان العلا يؤكد العلاقات الأخوية التي تربطها بدول مجلس التعاون".





وأضاف البيان أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".





وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد".





وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحًا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.





وشدد البيان على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.