اليوم.. الحكم فى قضية مستريح الخضار والفاكهة فى دمياط

تصدر محكمة جنح دمياط الجديدة برئاسة المستشار أحمد فودة، حجز قضية مستريح دمياط الجديدة، والمتهم بها "ع. ل" والمعروفة إعلاميا بقضية "مستريح الخضار والفاكهة".





وذلك على خلفية قيام المتهم بجمع أموال من المجنى عليهم والتى قاربت 15 مليون جنيه وذلك على زعم امتلاكه لشركات استيراد وتصدير خضراوات وفاكهة وذلك بخلاف الحقيقة، حيث إن المتهم طبقا لما ورد على لسان الـ16 ضحية (المجنى عليهم) بأن المتهم تحصل منهم على تلك الأموال عن طريق إيهامهم بامتلاكه مشروعات عملاقة ووعد الضحايا بالاستثمار معهم بمشروعاته مقابل التحصل منهم على تلك الأموال.





وكانت محافظة دمياط قد شهدت ظهور مستريح جديد استولى على مبالغ مالية كبيرة بلغ التقدير المبدئى لها 15 مليون جنيه بغرض توظيفها فى استيراد وتصدير الفاكهة.





وترجع تفاصل الواقعة عندما تقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات بمباحث الأموال العامة ضد "ع. ل" تاجر فاكهة قيدت تحت أرقام 4951/4952 جنح دمياط الجديدة تتهمه بخيانة الأمانة والنصب وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغرض الإتجار، مقابل ربح، ولكنه فر هاربا، ولا يعلم أحد مكان تواجده.



