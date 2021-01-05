أحمد موسى: لا تسامح في حق شهداء الوطن وأشكر السعودية والكويت

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه انتقد النظام القطري منذ 2005 وقال :لن أغير موقفي وقناعتي تجاه النظام القطري وهاجمت تميم وأبوه.





وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وجه بالشكر لدولة الكويت الشقيقة مساعيها لرأب الصدع بين الدول العربية بالشكر للمملكة العربية السعودية لاستضافتها قمة العلا.





وأكد الإعلامي، أنه لن نتسامح على التآمر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها لا تسامح في حق شهداء الوطن.





وأكمل الإعلامي، أن مصر ستكون لديها حرص كامل على التحقق من تنفيذ هذه التفاهمات التي تمت اليوم وكل فعل وكلمة وإجراء يأخذ من جانب النظام القطري وإعلامها تحت الرقابة.



