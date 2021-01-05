خالد الجندي: مقولة ربنا شايف غير جائزة.. وعبارة الله له أذن موسيقية «كُفر»

قال الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل بشيء لم يصف به نفسه.









وكشف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك مصطلحات غير جائزة مثل: «ربنا شاف، أو ربنا عارف أنت بتعمل ايه غلط.. ولكن نقول ربنا يعلم مش عارف»، فهناك ألفاظ لا يجوز أن نرددها.. مثل ربنا له أذن استغفر الله العظيم اللى يقول كدا ده كلامه مكفر ويخرج من الملة، فربنا قال إنه يسمع".





وشدد على أنه لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل له أذن موسيقية كون ذلك كفر يخرج من الملة، ولا يقوله إلا جاهل، مضيفًا: «ولذلك يجب أن لا نصف الله عز وجل بشيء لم يصف به نفسه».





واستدل بما روي عن أبي هُريْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صخْرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليهوسلم-: « إِ نَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُ»، مضيفًا: «الله لا يحدد مكانتك طبقًا لوسامتك».





وأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أنه لا يجب أن نأخذ الألفاظ على ظاهرها بل نصرفها إلى ما وصف الله به نفسه.





وكان الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أفاد بأن مقولة «يا مستعجل عطلك الله»، عبارة خاطئة يتادولها الناس، وغير جائزة شرعًا.





وأوضح «عبد المعز»، خلال لقاء سابق ببرنامج «الكلام الطيب»، أن الله جل شأنه لا يعطل أحدًا، مصداقًا لقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».





وشدد على أن العجلة -الاستعجال- خطأ يقع فيه الناس ونهانا عنه النبي صلى الله عليه كما في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ».



