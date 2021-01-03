خالد الجندي: الجماعات المتطرفة يخالفون الإسلام بمنع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب وجود آيات قرآنية عن القتال، هو رد المُعتدين، وليس قتال الكفار أو المخالفين فى العقيدة.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الجماعات المتطرفة وللمتخافة عاوزين يجعلوا المعركة تدور ضد المختلف معك ما دام غير مسلم، فيجوز حربه وقتاله وعدم تهنئته بعيده، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام السمحة".
وتابع: «نقع الآن تحت براثن فكر ظلامى اعتدائى يحارب كل المخالفين فى العقيدة».
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟
ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز شرعًا تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وهذا من باب البر والإحسان إليهم.
وأكد الأزهر، أن الإسلام دعا إلى قيم التعايش والتسامح والاحترام، وربى أتباعه على ذلك، وهي قِيَمٌ لا تتنافى مطلقًا مع اعتزاز كل صاحب دين بدينه، وتمسكه به، فكلما ازداد المسلم فهمًا للإسلام كلما ازداد احترامًا لغيره، وتهنئة المسيحيين بأعيادهم تندرج تحت باب الإحسان إليهم والبر بهم.
وألمح إلى أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تدخل في باب لين الكلام وحسن الخطاب، وجميع هذه الأمور أمرنا الله عز وجل بها مع الناس جميعًا دون تفرقة، خاصةً مع أهل الكتاب الذين قال الله تعالى في حقهم في سورة الممتحنة: «لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ»، وقال أيضًا في سورة البقرة: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».
وواصل: كما أن جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم يتوافق مع مقاصد الدين الإسلامي ويُبرِز سماحته ووسطيته، وأن هذا الأمر من شأنه تزكية روح الأخوة في الوطن، والحفاظ على اللحمة الوطنية، ووصل الجار لجاره، ومشاركة الصديق صديقه فيما يسعده من مناسبات.