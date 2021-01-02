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ديني

خالد الجندي يهاجم شيوخ "منتصف العصا"

السبت 02/يناير/2021 - 06:38 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أدعياء التدين المزيف يعملون على ترويج الأكاذيب عنه،ويعيشون تخلفا ذهنيا، مضيفًا:" عصر قلة الأدب بدأ مع الذين باعوا أوطانهم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال لقائه على " دي ام سي" أن كل الذين حرضوا على مقاطعة المنتجات الفرنسية يجلسون الآن فى الفنادق الفرنسية، مشيرا إلى أنه فضح كذب وزيف ما يروج له "شيوخ منتصف العصا"، ولذلك هم الآن يعملون على ترويج الشائعات عنه.

وتابع:قلت بطلو هجص زعلوا وخدوا على خاطرهم .. وعلشان أنا طلعتهم هجاصين بيكذبوا عليا..يا شوية دقون عيرة ..أنتم عندكم مرض عقلى".

وأوضح أن شيوخ منتصف العصا لم يدعوُ لجيش مصر مرة واحدة، مضيفا أن هؤلاء فقدوا المنطق والعقل، ويعملون على المتاجرة بدين الله عز وجل.


 وأضاف الجندي أن الدين رسالة ومحبة وليس تطرفا ومعادة الآخر كما يفتون فى فتاواهم التى تحرم تهنئة الآخر بالأعياد أو أى مناسبات.

وتابع: إن أدعياء التدين المزيف يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولكنهم يستميتون فى الحصول على تأشيرة الى دول غير المسلمين ويقبلون الأقدام للحصول على تأشيرة أو من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، وفى نفس الوقت يحرمون التهنئة والمودة.

وواصل: أن الشيوخ الهاربين لا يحترمون وطنهم ولا جيشهم بل ويحرضون على مصر ولا يريدون لها الخير مطلقًا.
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