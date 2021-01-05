أندريه زكي يطالب المواطنين بالالتزام وتوخي الحذر للوقاية من كورونا

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي إن الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة وسط إجراءات احترازية، موضحًا أنهم يصلون ويدعون الله للقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الكنائس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية و هناك تعليمات للكنائس بهذا الامر.
ولفت إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات الشديدة، مطالبا المواطنين بـ الالتزام.
و قال الإعلامي رامي رضوان إن الأرقام الخاصة بأعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الأخيرة أقل من الأيام التى كانت تسبقها.