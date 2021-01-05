أندريه زكي يطالب المواطنين بالالتزام وتوخي الحذر للوقاية من كورونا

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي إن الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة وسط إجراءات احترازية، موضحًا أنهم يصلون ويدعون الله للقضاء على فيروس كورونا المستجد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الكنائس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية و هناك تعليمات للكنائس بهذا الامر.





ولفت إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات الشديدة، مطالبا المواطنين بـ الالتزام.





و قال الإعلامي رامي رضوان إن الأرقام الخاصة بأعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الأخيرة أقل من الأيام التى كانت تسبقها.





وأضاف رامى رضوان أن هذا الانخفاض لا يعنى تراجع الإصابات بشكل عام ولكن يجعل الجميع أكثر التزامًا.





ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير للقضاء على كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وغسيل الأيدي باستمرار.











