نهال عنبر: أدعم مبادرة صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح للفئات المستحقة

عبرت الفنانة نهال عنبر، عن عميق سعادتها بصندوق تحيا مصر ودوره الوطني لصالح المواطن المصري، مشيرة إلى أنها تشارك جولات الصندوق في جولاته الإنسانية والوطنية. ودوره





وأضافت عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أدعم مبادرة صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح للفئات المستحقة، مقدمة التحية للإعلامي أحمد موسى على جهوده في هذا الأمر.

وأعلن رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا.





وأكد أبو هشيمة، أن صندوق تحيا مصر يقدم مساعدات بقيمة دولة، مشيرا إلى أن الصندوق صورة مشرفة للعمل الوطني.





وقال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه سيتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توفير اللقاحات للفئات المستحقة.

و أعلن هشام الخولي رئيس شركة تطوير عقاري، التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا، مؤكدا أن الدولة في حالة حرب ضد وباء عالمي وعلينا جميعا المساهمة وتقديم المساعدة.





وقال هاني مروان رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، إن حق مصر علينا دعم الدولة في توفير اللقاح لكل مواطن، مضيفا ندعم الدولة في توفير اللقاحات للفئات المستحقة.





وأعلن مروان، تبرعه بخمسة ملايين جنيه لشراء اللقاحات من خلال صندوق تحيا مصر".







