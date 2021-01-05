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أحمد أبو هشيمة يتبرع بـ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 م
رجال الأعمال أحمد
رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة،
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عادل نصار
أعلن رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، التبرع بمبلغ  2 مليون جنية لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا.

وأكد أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صندوق تحيا مصر يقدم مساعدات بقيمة دولة، مشيرا إلى أن الصندوق صورة مشرفة للعمل الوطني.


وقال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه سيتبرع بمبلغ 30 مليون جنية لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توفير اللقاحات للفئات المستحقة.
 
و أعلن هشام الخولي رئيس شركة تطوير عقاري، التبرع بمبلغ 2 مليون جنية لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا، مؤكدا أن الدولة في حالة حرب ضد وباء عالمي وعلينا جميعا المساهمة وتقديم المساعدة.

وقال هاني مروان رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، إن حق مصر علينا دعم الدولة في توفير اللقاح لكل مواطن، مضيفا ندعم الدولة في توفير اللقاحات للفئات المستحقة.

وأعلن مروان، تبرعه بخمسة ملايين جنيه لشراء اللقاحات من خلال صندوق تحيا مصر".



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