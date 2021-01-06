زواج ديجيتال.. طبيبان مصريان يكشفان كواليس زفافهما عبر تطبيق زووم في أمريكا.. شاهد

استضاف الإعلامى خيرى رمضان الثنائى "ناردين نبيل" و"سامح" الطبيبين اللذين تزوجا وهما فى الولايات المتحدة عبر تطبيق زووم، فى برنامج "حديث القاهرة"، ل يرويان قصة زواجهما عبر "زووم"، وتجربة الزواج بشكل عام، وإصابتهما بكورونا خلال الأيام الماضية.





وقالت ناردين إن بروتوكول العلاج مختلف بعض الشيء عن الولايات المتحدة، وتم منع المضاد الحيوي بسبب العدوى البكتيرية فى الرئة، ولكن الشيء الأهم هو العزل المنزلي، لأن كورونا ليس "دور برد"، والأعراض تختلف من شخص وآخر.





وقال "سامح"، إن شقيقة ناردين، هى صاحبة فكرة الزواج عبر الإنترنت، وأقنعوا ناردين أن الزفاف سيكون أفضل عبر تطبيق زووم فى زمن كورونا، وشاهد الزفاف حوالى 300 شخص من استراليا وأمريكا، ورقصوا وغنوا بطريقتهم، وبمجرد انتهاء الزفاف لم يخرج أحد من المحادثة، ولكن الجميع تحدث لمدة 3 ساعات، ووفرت حوالى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى ساعدنا فى الولايات المتحدة الأمريكية، فالمظاهر والأفراح والتكاليف الكبيرة "مالهاش لازمة"، ولكن الأهم المحبة بين الزوجين.





وأضافت "ناردين"، لم أكن أتخيل أن أقيم حفل زفاف بهذه الطريقة، ولكن بدعم الأسرة استطعت أن أفعل ذلك، واستمتعت بالزفاف، وما شجعنى هو رغبتى فى عدم إيقاف الحياة، لأننا ندرك جيدا أن كورونا ليس مرض سيمر بعد فترة قصيرة، ولكن نعرف أن الأمر سيطول.