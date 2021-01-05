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التضامن: دور المسنين لم يحدث بها إصابات بكورونا فى الموجة الثانية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:57 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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البهي عمرو
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 1300 مؤسسة رعاية تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنه بالشراكة مع المجتمع المدني يتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن دور المسنين من أكثر الأماكن التى حصلت اهتمام من وزارة التضامن، لانهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن دور المسنين يتم تعقيمها بشكل مستمر ويتم توفير الكمامات و المطهرات لها، و كشفت أنه تم اكتشاف 4 حالات توفيت بفيروس كورونا بين المسنين منهم ثلاث حالات فوق الـ 80 عامًا وواحد فوق الـ 70 سنة، وذلك من أصل 5300 مواطن موجود بدور المسنين.

وأوضحت أن الـ 4 حالات وفاة  السالف ذكرهم كانت فى الموجة الأولى، ولكن فى الموجة الثانية لم يحدث أى إصابة أو وفاة بين دور المسنين بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير لحماية الجميع من فيروس كورونا.

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