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كاتب سعودي: بيان العلا تاريخي لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:01 ص
القمة الخليجية بـ
القمة الخليجية بـ العلا
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هاني حسين
وجَّه الكاتب الصحفي السعودي عماد المديفر، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي وكل القادة العرب بالعموم بمناسبة نجاح قمة العلا التاريخية  بالسعودية.

وأضاف عماد المديفر في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن القمة الخليجية تأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية الحثيثة من دول الرباعي العربي والمساعي النبيلة التي قادتها دولة الكويت من أجل رأب الصدع وتحقيق المصالحة العربية .

وتابع عماد المديفر: "هناك جهود من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق المصالحة العربية".

وأكمل عماد المديفر: "بيان العلا تاريخي وقعه جميع دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، ويؤكد البيان على أساس مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التعاون والترابط والتكامل وتعزيز دورها الإقليمي والعمل كمجموعة اقتصادية واحدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ".

من جانبه أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر. 

وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق" السعودية، قال إن قمة العلا الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أعلنت المصالح العليا لمنظومة التعاون الخليجي.
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