حسين شبكشي: صفحات الخلاف بين السعودية وقطر انتهت.. فيديو

قال حسين شبشكي، الخبير الاقتصادي والكاتب بصحيفة الشرق الأوسط، إن صفحات الخلاف بين السعودية وقطر انتهت.





وأضاف "شبشكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قمة التعاون الخليجي "العلا"، التي أقيمت في السعودية اليوم تعتبر حدثاً إيجابياً ثقيلاً يهم شريحة كبيرة من المواطنين العرب.





وأشار إلى أنه يجب أن نكون حذرين في سقف التعامل، ويمكن أن نطلق علي هذه المرحلة مرحلة إعادة الثقة ما بين الدول المعنية، معقبًا: «هذا في حد ذاته إنجاز كان في وقت من الأوقات شبه مستحيل.



