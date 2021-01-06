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حسين شبكشي: صفحات الخلاف بين السعودية وقطر انتهت.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:16 ص
حسين شبكشي
حسين شبكشي
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محمد القاضي
قال حسين شبشكي، الخبير الاقتصادي والكاتب بصحيفة الشرق الأوسط، إن صفحات الخلاف بين السعودية وقطر انتهت.

وأضاف "شبشكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قمة التعاون الخليجي "العلا"، التي أقيمت في السعودية اليوم تعتبر حدثاً إيجابياً ثقيلاً يهم شريحة كبيرة من المواطنين العرب.

وأشار إلى أنه يجب أن نكون حذرين في سقف التعامل، ويمكن أن نطلق علي هذه المرحلة مرحلة إعادة الثقة ما بين الدول المعنية، معقبًا: «هذا في حد ذاته إنجاز كان في وقت من الأوقات شبه مستحيل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه إذا راقبنا لغة الجسد والصور والخطابات والبيانات كلها إيجابية وبقوة، مؤكدًا أن ما حدث في القمة إشارات مبشرة وإيجابية ومطمئنة إلى حد كبير جدًا.
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