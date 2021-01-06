وزير المالية القطري والوفد المرافق له يغادرون القاهرة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري ، والوفد المرافق له ، عائدا الي قطر علي متن طائرة خاصة عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات شارك خلالها في افتتاح أحد الفنادق بالقاهرة والمملوك لإحدى الشركات القطرية.





وقالت مصادر بالمطار، إن وزير المالية القطري غادر علي طائرة قطرية خاصة يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في وداعهم بالمطار مسئولي السفارة القطرية بالقاهرة.



