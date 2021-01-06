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أخبار العالم

واشنطن تصادر 7 ملايين دولار من أصول إيرانية مجمدة لصالح ضحايا الإرهاب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:29 ص
واشنطن ترصد 7 ملايين
واشنطن ترصد 7 ملايين دولار من أصول إيرانية لضحايا الإرهاب
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قسم الخارجي
صادرت الولايات المتحدة الأمريكية 7 ملايين دولار من أصول إيرانية مجمدة، لصالح ضحايا الإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم رصد الـ7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب من أموال إيرانية تصادرها واشنطن، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت، في بيان، أن "الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم".

وقال ديفيد بيرنز مساعد المدعي العام الأمريكي بالوكالة أن الأموال المصادرة كانت مخصصة لصالح الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم، بحسب الوكالة.
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