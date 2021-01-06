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محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية.. إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة مفارق النقب بشمال سيناء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أطلق سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، التيار الكهربائى بمنطقة مفارق النقب مدخل المحافظة، وقرية رأس النقب، وتجمع المساعيد بقرية الكنتلا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢١م . 

وقامت لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء  لمتابعة بعض مشروعات الخطة بوسط سيناء ومنها أعمال إنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه النفق واتجاه قرية التمد ومفارق قرية النثيله وكذلك متابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية داخل مدينة نخل والقرية الرائدة بالحى الجديد.

كما شملت جولة اللجنة تفقد أعمال توصيل خط جهد متوسط لتجمع المساعيد التابع لقرية الكنتلا وانارة التجمعات التابعة لقرية النقب والكنتلا ،كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء ورصف طرق بطول خمسة كيلو متر بنخل القديمة والقرية الرائدة.

وقد خصصت المحافظة اعتمادات مالية لدعم مشروعات البنية الاساسية والخدمات بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء بإجمالي 54 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2020..2021م.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج، أن محافظة شمال سيناء ،خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، إلى أنه برصد عملية متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، إلى أن المبلغ المخصص لنخل يتم توزيعها على محاور التنمية الأساسية منهم 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليون للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحليه

وأوضح أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية فى مدينة نخل، إلى جانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.

وقد بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة شمال سيناء، للعام المالى الجارى 286 مليونا و551 ألف جنيه..  لدعم مشروعات البنية الاساسية والخدمات بمراكز شمال سيناء . ومن بين هذه الاعتمادات: 280 مليونا و 900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة ، و5 ملايين و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتى.


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