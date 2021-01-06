ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يحبط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية ويأسر أحد عناصرها.. تفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:47 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
Advertisements
شيماء مصطفى
أحبط الجيش السوداني، هجومين نفذتهما قوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.

وأفاد موقع "سوادن تربيون"، بأن الجيش تمكن من التصدي للهجومين الكبيرين، وأسر أحد المهاجمين، وذلك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر.

كما نجح الجيش السوداني في استرداد مساحات زراعية، كانت قوات ومليشيات إثيوبيا قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح في الـ 26 عامًا الماضية.

وتفصيلا، قالت مصادر عسكرية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، أمس الثلاثاء: "إن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت، لهجوم من قوات إثيوبية مزدوة بأسلحة ثقيلة.

وأوضحت أن الاشتباك العسكري الجديد وقع في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مستبعدة أن يكون الاشتباك مع مليشيات نظرًا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش السواني نجح في أسر أحد عناصر القوات الإثيوبية بالسلاح الذي يحمله (القرنوف).

وكشفت المصادر العسكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية، لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم منطقة سريبة.

وأشارت إلى أن الاشتباك وقع بعد أن توغل مليشيا مسلحة داخل الأراضي السودانية لنهب "تركتر مزود بمقطورة" لمزراع سوداني، أثناء عملية حصاد محصول الذرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 25 عاما.. الجيش السوداني يسترد أراض واسعة تسيطر عليها قوات إثيوبية

محاولة استرداد الأرض.. الجيش السوداني يدخل مناطق تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية

التوتر يتصاعد.. تحركات عاجلة من الجيش السوداني ردا على قصف إثيوبي

بعد هجوم أديس أبابا.. الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

بشكل نهائي وسلمي.. إثيوبيا تعلن حل القضايا الحدودية مع السودان

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. استخراج جنين من بطن طفلة عمرها أسبوع فى أسيوط

فييرا يكشف سبب عدم التعاقد مع الحضري مدرباً للحراس بالنجم الساحلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

عصام عبدالفتاح يحسم الجدل حول توليه رئاسة لجنة الحكام بالكاف

تفاصيل جديدة عن نقل جثامين المصريين المعتمرين من مكة.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك على التحكم في الفاتورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور صور جيب جراند شيروكي 2022 JEEP GRAND CHEROKEE الجيل الجديد

رغم رفضه 11 مرة وعدم إجادته الإنجليزية.. فلاح صغير رائد فضاء في وكالة ناسا.. صور

الفضائيون قادمون.. عالم في هارفارد يؤكد بالأدلة زيارتهم سابقًا وعودتهم قريبًا