وزير الخزانة الأمريكي: نسعي إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال زيارته إلى مصر على مدار يومي ٥ و٦ يناير، أنه جاء للتأكيد على تعزيز الإلتزام الأمريكي الممتد تجاه مصر، ولمناقشة الجهود الجارية لتسهيل الاتفاق بشأن سد النهضة، ولاستكشاف مجالات المزيد من التعاون الاقتصادي والأمني.





وخلال زيارته، التقى الوزير منوشين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرالخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.





وشدد الوزير منوشين على أن رحلاته إلى مصر والسودان بغرض التأكيد على الحاجة إلى حل عادل لنقاط الخلاف العالقة للتوصل إلى إتفاق ملزم بشأن سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر والأطراف الأخرى.





كما أعرب عن ترحيبه بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المزدهرة، وتطلعه إلى استعادتها لمستويات ما قبل الوباء في المستقبل القريب. وناقش الوزير الممارسات الأمريكية المُثلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



