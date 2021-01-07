61 مليون طفلة أوروبية باسم ماريا.. اعرف الدولة الأكثر تسمية له

زاد بحث الناس خاصة في الدول الأوربية من العالم عن الأسماء التقليدية للأطفال بنسبة 75٪ خلال الـ 12 شهر الماضية من خلال مؤشرات محرك البحث جوجل واستطلاع آراء 4978 من الآباء والأمهات للكشف عن أفضل خيارتهم لتسمية أطفالهم خلال عام 2021.





وكشف تقرير لموقع «On Buy» عن أشهر أسماء الأطفال الأوروبية ، وتبين أن الأكثر شهرة من أسماء الفتيات هو « ماريا » حيث تسمي به 61.147.219 طفلة خاصة في الدول الناطقة باللغة الإسبانية والبرتغالية، وفي مقدمتها البرازيل.





تقرير الموقع أن اسم « هو الاسم الأوروبي الأكثر شيوعًا للرضع، حيث يسمي به ما يقرب 30 مليون طفل حول العالم، و نشأ اسم الطفل التقليدي هذا في إسبانيا، ويعني «من يعفو» ، وهو الأكثر انتشارًا في البرازيل. وأوضحأن اسم « خوسيه





ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية و مكتب الإحصاء الوطني البريطاني لا يزال الأسمان أوليفر وأوليفيا أشهر أسماء الأطفال للفتيان والفتيات في إنجلترا وويلز، في حين يعبر اسم «آنا» ثاني أكثر أسماء الفتيات الأوروبية شهرة في العالم ، حيث تسمي به حوالي 12093.858 طفلة.





ويأتي في المرتبة الثالثة للأسماء الأكثر شهرة في العالم اسم «روزا»، والتي تحمل معنى الوردة البرية، وتشترك فيه 6335.017 طفلة بهذا الاسم الفرنسي التقليدي في جميع أنحاء العالم، وهي الأكثر انتشارًا في المكسيك.





يأتي «جون» في المركز الثاني مع ما يقرب من 14323.843 طفل رضيع يحمل هذا الاسم ، مما يجعله الخامس عشر الأكثر شيوعًا في العالم، وهو اسم يعني "كريم" وهو الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.





في المرتبة الثالثة جاء اسم «خوان»، وهو اسم صبي إسباني تقليدي منتشر في المكسيك، ويسمي به 11371254 طفل رضيع يدعى خوان ، ويحتل هذا الاسم المرتبة العشرين الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم.