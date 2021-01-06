شاهد .. رجل يعرض نفسه للسجن من أجل حبيبته ويكشف مفاجأة

ومن الحب ما سجن .. عرض رجل لم يتعدى الـ 28 عامًا من عمره نفسه للخطر حيث عبر البحر الأيرلندي بشمال غرب القارة الأوربية ليرى حبيبته بجزيرة مان الواقعة بين المملكة المتحدة وأيرلندا.





ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية سجنت الشرطة ديل ماكلولان بتهمة التزلج على الماء عبر البحر الأيرلندي وهو أمر غير قانوني بموجب إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد.





سافر الرجل الاسكتلندي من أجل حبيبته وصديقته جيسيكا رادكليف لمسافة تزيد على 25 ميلًا من جزيرة ويتهورن في اسكتلندا إلى رامزي ثم مشي مسافة 15 ميلًا آخري إلى منزلها.





خرج ديل من السجن مع التعهد بعدم العودة إلى الجزيرة ومنعه من ذلك، لكنه ظهر في أحد البرامج البريطانية، صباح اليوم، معلنًا عن حبه لصديقته جيسيكا.





قال الاسكتلندي: «سأفعل أي شيء من أجل حبيبتي ، وأعتقد أنني أثبتت صدقي للعالم كله، وسأعيد ذلك من أجلها إذا اضطررت مستقبلًا، واستقل دراجتي المائية للنهر».





كشفت عائلة الرجل لاحقًا أن رحلته استغرقت 5 ساعات، وأنه لا يعرف السباحة، لكنه استطاع الوصول وإخبار جيسيكا أنه موجود بالفعل على الجزيرة وفي الطريق إليها.





قال ديل وهو يصف أول لقاء له مع حبيبته جيسيكا: «كانت جميلة ومدهشة، ثم عندما تحدثت إليها، أدركت أن شخصيتها استثنائية وتضحكني، و بعد يومين التقينا مرة أخرى وقررنا التعرف على بعضنا البعض».





عبرت جيسيكا في البرنامج البريطاني عن اندهاشها مما فعل حبيبها، معلقةً: « لقد فكرت فقط في ما يميزني لدرجة أنه سيعبر البحر الأيرلندي ويعرض حياته للخطر من أجل رؤيتي، فلم أتمكن مطلقًا من رؤية المستقبل مع أي شخص آخر».