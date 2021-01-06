بسبب 2020 .. أب يحاول التزوير من أجل ابنه الرضيع وممرضة تمنعه

لا أريد أن يرتبط ابني به .. بهذه الجملة أراد أب ثلاثيني القيام بتصرف غريب من أجل ابنه المولود حديثًا في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر عام 2020.





وفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية رغب الأب في تغيير تاريخ ميلاد ابنه الرضيع مما سبب في جدال حاد مع ممرضة المستشفي التي أعطته استمارة لملء بيانات المولود





أراد الرجل باعتباره أباً للطفل ويمتلك السلطة والمسؤولية تجاهه بكتابة تاريخ ميلاد ابنه في 1 يناير عام 2021 وليس في تاريخ ميلاده الحقيقي في ليلة رأس السنة عام 2020.





طلبت منه الممرضة كتابة تاريخ ميلاد ابنه الحقيقي في الساعة الأخيرة من عام 2020 باعتبار أن والده ليس لديه سلطة على اختيار المكان والزمان المفضلين له.





لم تسمح الممرضة للأب بكتابة شهادة ميلاد ابنه كما يريد مما عرضه لانتقادات شديدة، معلقةً: «ابنك ولد في الساعة 11.05 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة وليس بعد ذلك».





وأوضح الأب أنه من غير العادل كتابة تاريخ ميلاد ابنه في سنة 2020 باعتباره عاش فيها لمدة ساعة واحدة حتى، كما كان ينبغي على الممرضة أن تتعاون لذلك وليس العكس.





وتابع أنه بعد أن تجادلت معه الممرضة باعتبار أن ما يفعله يعد تزوريًا وسيتسبب في مشكلة كبيرة كان يود تغيره أيضًا، لكنها أكدت له أن هذا النموذج لن يتم قبوله بسبب المعلومة الخاطئة.





وواصل أنه بسبب تصرفه قرر المسؤلون أخذ الاستمارة منه وعدم السماح له بملأها مما وضعه في موقف محرج أما زوجته وعائلته بسبب التوتر الذي سببه وإفساد فرحتهم.





شارك الأب قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعلقات على تصرفه: « ليس لديك سلطة لتغيير المكان والزمان في شهادة ميلاد ابنك باعتبارك والده»، وأضاف آخر: «ما حدث في عام 2020 لن يغير الحقيقة من ولادة ابنك فيها».



