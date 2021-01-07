ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3900 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالقاهرة

الخميس 07/يناير/2021 - 06:05 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
مصطفى الرماح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ولاسيما التصدى لممارسات إحتكار المستلزمات الطبية وإسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن  .

أسفرت الجهود عن ضبط (3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين) تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة  بحوزة (مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص").

وذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس"كورونا" ومواجهة تداعياته .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 14800 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

حملات تموينية لضبط المخالفين بعدد من المحافظات

ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 56 اسطوانة أكسجين فارغة قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

ضبط 70 اسطوانة أكسجين تم حجبها عن التداول لبيعها بالسوق السوداء

ضبط 120 ألف عبوة "شعرية سريعة التحضير" مجهولة المصدر

ترشيحاتنا

بسبب أسئلته الصادمة.. أروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

السن مجرد رقم.. أربعيني مصري الأكثر وسامة: استغليت إغلاق كورونا صح ..صور

الخسائر تتوالى.. الإيقاف سنة ينتظر نجم المقاولون العرب بعد توديع الكونفيدرالية

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

بتحريض شخص ما.. ربيع ياسين يكشف كواليس لأول مرة عن أزمة تونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة