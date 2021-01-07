ضبط 3900 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ولاسيما التصدى لممارسات إحتكار المستلزمات الطبية وإسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن .





أسفرت الجهود عن ضبط (3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين) تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص").



