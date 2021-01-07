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أخبار العالم

صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز تصفان المتظاهرين بـ «الأوباش والمخربين»

الخميس 07/يناير/2021 - 01:18 ص
صدى البلد
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محمد عثمان
وصفت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان، اليوم الخميس، المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس اليوم بأنهم مجرد "أوباش" و"مخربين".

وكررت الصحيفتان هذين اللفظين خلال متابعتهما للاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة واشنطن، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذين يصدقون رواية تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

ودعا عدد من نواب الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، مايك بنس، إلى ترأس الكونجرس بصفته نائب الرئيس الأمريكي، واستخدام حقه الدستوري لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقام النائبان الديمقراطيان، تيد ليو، وديفيد سيلين، بصياغة خطاب إلى بنس، يدعوان فيه إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين، ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب أعمال الشغب، التي اندلعت في مبنى الكابيتول.

وأفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عددًا من النواب في الكونجرس الأمريكي يخططون لاستكمال احتساب الأصوات الانتخابية في مكان آمن بعيدًا عن أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكونجرس.
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