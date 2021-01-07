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فن

بسبب سؤاله عن المؤخرة.. أروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

الخميس 07/يناير/2021 - 02:29 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
دافعت الإعلامية أروى عن الفنانة رانيا يوسف، بعد الانتقادات التي تلقتها الأخيرة بسبب تصريحاتها في برنامج "مع الفارس"، المذاع عبر القناة العراقية "الرشيد"، ويقدمها الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدثت رانيا عن ملابسها المثيرة، وارتداء الحجاب، وكذلك ردت على سؤال المذيع حول مؤخرتها.

وعلقت أروى، على حلقة رانيا يوسف، فى تصريحات صحفية، قائلة "الموضوع اللي مضايقني قصة المذيع اللي سأل رانيا يوسف عن (المؤخرة)، الإعلامي أنا ما أعرفه الصراحة ويمكن تقصير مني، لكن لوين راح الإعلام لما يجلس رجل ويسأل أنثى على مؤخرتها".

وتابعت أروى "يمكن أنا لو مكانها كنت ضربته مثلًا أو تركت الاستديو ومشيت أو سبّيته بس هي أحبت تبين أنها قوية فاستمرت بالموضوع".

واستكملت أروى "أنا لو مكانه وأي حد في الإعلام مكانه، كنت قلت لها ملابسك (مثيرة) لكن مش لازم أستعمل تلك الكلمة، طيب يا جماعة هذه اللقاءات يشوفوها ناس عمرها 13 سنة إلى 80 سنة وأكبر".

وأضافت أروى "ليش الألفاظ وليه تسمح لنفسك قدامك سيدة وتقولها كده والله عيب، هذه مو شطارة قلة أدب، هذه ضيفة وفي بيتك وبتهينها وتطاولت عليها، ووين الرقابة والشركة المنتجة والقناة اللي تراقب المحتوى، والله عيب".

ودافعت أروى عن رانيا يوسف، قائلة "أنا قابلتها هي إنسانة لذيذة ومحترمة مع العالم، اسألها بشكل ما يجرح ضيفك وما يبيّن تطاولك على ضيفك، يا جماعة اتقوا الله في الإعلام".

واختتمت أروى "الإعلام مو سبّاب، ولما يجي ضيف عندي وخايفين من الحوار بقولهم: انتبه من إجابتك وفرملها، أنا ما تخاف من سؤالي.. ما أعتب على رانيا لأنها فنانة وجريئة وعادي كممثلة وبالنسبة ليها الكلمة عادية والحوار عادي بس الإعلامي هو الغلطان، وهي كان للأسف المفروض فرملت لكن هي علقت باعتبار أن الموضوع مش هاممها حتى تطورت الأمور وصارت تريند".
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