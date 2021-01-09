تعرف على نصائح صحة دمياط للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

في ظل جانحة كورونا وازدياد عدد الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، اصدرت ادارة التثيقيف الصحى بدمياط ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ،بعض النصائح والارشادات الطبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستفادة بها خلال تعاملهم مع مصابي كورونا، فلقد تم توجية النصائح لكلامن ( طبيب ، ممرض ، صيدلي ، أي عامل في المستشفى ) وذلك حرصا من مديرية الشئون الصحية بدمياط، على سلامة اعضاء الفرق الطبية بمستشفيات العزل بدمياط .

وجه الدكتور أحمد عريف مدير ادارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط ، عدة نصائح قائلا : " خاف على نفسك واحمي نفسك لأننا محتاجينك جدًا ، أكتر من أي وقت فات، أنا عارف إنك خايف على نفسك تتعدي وخايف أكتر تنقل العدوى للّي حواليك ولأهلك في البيت"،

ولهذا لابد أن تحافظ على نفسك أكتر من أي وقت وعليك بعشرة أشياء :



- اقلع عن لِبس الخواتم والأساور والساعات والاكسسورات في هذه الأيام.

- استخدم غرفة السكن للغيار أول ما توصل البس "scrub" والحذاء الخاص المستشفى .. وقبل الذهاب البيت غيّر كل هدومك قبل ما تنزل من المستشفى....

- لا تجلب معاك لغرفة الكشف أو العيادة أو القسم الذي تعمل فيه فيه شنطة ظَهر ولا لاب توب ولا حتى محفظتك ، واكتف بمبلغ يكفيك فقط فقط ، واترك أغراضك كلها في غرفة السكن أو عربيتك .. أو أكتر مكان تكون متطمن فيه....

- نظّف وطهّر أغراضك الشخصية قبل ما تبدأ شُغل وبعد ما تخلص قبل ما ترجع لبيتك..القلم والنظّارة والسماعة والموبايل وال ID والمفاتيح والموبيل.

- حافظ على ارتداء الكمامة طول الوقت ، يفضل طبعاال "N95 mask" أو اتنين ماسك جراحي ،، وعقّم ايدك بين كل مريض ومريض و أكتر من مرة في الساعة..

- احرص على عدم لم الوجه على قدر الامكان ودرّب نفسك على ذلك جيدا .

- قبل الخروج من المستشفى اغسل ايديك إلى الكوع ولو أجريت ذلك باستخدام البيتادين الجراحي او الستريليوم يكون أفضل....

- عند الوصول إلى البيت .. اترك الحذاء خارج الباب أضمن وعليك بالدخول أولا إلى الحمام للحصول على "دش" أو أن تغسل إيدك بالمياه والصابون 30 ثانية عالأقل "ويتم غسيل الملابس وحدها بعيدا عن ملابس أهل بيتك .

- لو في يوم لا قدر الله حسيت بسخونية ، كحة ، وجع في الحلق ، ماتخرجش من بيتك . اعزل نفسك في أوضه لوحدك وماتخرجش منها....