بعد نجاح أغنية "أنت وأنا".. ناصيف زيتون اتهتمه فيفي عبده بالغرور لهذا السبب

تصدر الفنان السوري ناصيف زيتون مؤشرات البحث بـ جوجل بعد طرح أغنيته الجديدة "أنت وأنا" في مطلع عام 2021.





ويعد ناصيف زيتون من أشهر مطربي سوريا واكثرهم استماع على منصات الموسيقية مثل يوتيوب وأنغامي، وتميز ناضيف زيتون بغناء عدة اللهجات مثل العراقية واللبنانية.





ناصيف زيتون من مواليد 25 سبتمبر عام 1988 ومسقط رأسه في محافظة درعا السورية.





كان برنامج ستار أكاديمي الشهير نقطة انطلاق ناصيف زيتون لعالم الشهرة بعدما حصد لقب الموسم السابع، ونجح في تكوين شخصية لنفسه في عالم الغناء على مدار الأعوام الماضية.





وقدم ناصيف عدد من الأغنيات الناجحة آخرها بدها إياها التي حققت نسب مشاهدة عاليى، وبربك وأغنية مجبور تتر مسلسل الهيبة لمواطنه الفنان تيم حسن.





ولاحقت ناصيف زيتون مؤخرا شائعة ارتباطه بـ هيا مرعشلي، ونفت إدارة أعمال هيا مرعشلي، هذه الأقاويل في برنامج "ام بي سي ترينديج"، قائلين: "هيا استغربت ظهور هذه الأشاعة لأنه ليس هنالك معرفة شخصيها بينها وبين ناصيف زيتون، وإنها تحبه على المستوى الفني".





وكانت فيفي عبده وصفت ناصيف زيتون بالمغرور في برنامج "راحت علينا" مع الإعلامي هشام حداد: "البساطة أجمل وعنده "الأنا عليا" ولا أعرفه شخصيا ولكن عندما تابعته عبر انستجرام لاحظت ذلك الشيء".



