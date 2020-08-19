ناصيف زيتون يطرح كليب أغنية بيروت تضامنا مع لبنان.. شاهد

طرح المطرب ناصيف زيتون كليب أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "بيروت" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب حيث يتضامن من خلالها مع أحداث بيروت.





الأغنية من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.





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