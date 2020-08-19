ناصيف زيتون يطرح كليب أغنية بيروت تضامنا مع لبنان.. شاهد

طرح المطرب ناصيف زيتون كليب أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "بيروت" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب حيث يتضامن من خلالها مع أحداث بيروت.
الأغنية من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.
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يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف.
كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.