إصابة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. تفاصيل





وقال نجل المنيع : " دعواتكم لوالد الجميع إصابته في كورونا الله يشافيه ويحفظه ويحميه ويطول عمره يارب".





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وأضاف المنيع قائلا : "الله يعديك منها يا تاج راسي وانت قدها يا نوخذة ان شاء الله ترجع سالم غانم ويحفظك ربي فى عينه اللي ما تنام سبحانه".





يذكر أن محمد المنيع هو أحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي عام 1964، وقبلها كان عضوًا في المسرح الشعبي عام 1961.





ومن أعماله التلفزيونية، "الإبريق المكسور" و"دنيا الدنانير" و"الرحيل" و"أبلة منيرة" و"غدا تبدأ الحياة" و"علي بابا" و"الجوهرة والصياد" و"أولاد بوجاسم" و"ديوان السبيل".