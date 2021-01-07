ضمن مبادرة تنمية 1381 قرية.. تخصيص 2 مليار و600 مليون للقرى الأكثر احتياجًا في المنيا

عقدت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا اجتماعاً موسعاً بشأن تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية 1381 قرية كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية والخاصة بالقرى والنجوع والمدرج ضمنها مركز ومدينة ديرمواس ضمن 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا وهي ابو قرقاص وملوى ومغاغة والعدوة وديرمواس لتنمية جميع قطاعات البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتعليم وطرق وري ووضع تصور لتحديد الاحتياجات بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديري مديريات الخدمات.





وذلك لحضور اللواء مجدي عبد الحميد مستشار اللواء أسامة القاضي واحمد العمده منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا ومحمود منازع أمين شباب مستقبل وطن بديرمواس وطه داود نائب رئيس المركز.





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حيث تم وضع تصور باحتياجات التنمية المتكاملة بكافة قطاعات مركز ومدينة ديرمواس لوضعها موضع التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية المستهدف تطويرها وتغطية احتياجات القطاعات الخدمية بمركز ومدينة ديرمواس والتي تعد نقلة نوعية في تحسين مستوى كافة الخدمات والتي تضع المواطن الديرمواسي على اول طريق الرخاء والتنمية .





وقالت المهندسة نبيلة علي رئيس المركز ان المبادرة تمثل دفعة قوية لقطاعات الخدمات وخطوة على الطريق الصحيح لتجويد مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وأنها والاجهزة التنفيذية التابعة لن يدخروا جهدا لتنفيذها.





وأشار اللواء مجدي عبد الحميد مستشار محافظ المنيا بان القادم افضل لمركز ديرمواس بفضل جهود اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي يسعي جاهدا لتحقيق طفرة في كافة الخدمات ليلمس المواطن حجم التنمية ويجني ثمارها وان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى عندما اعطي محافظات الصعيد وفي القلب منها المنيا اهتماما خاصا وتم تضمينها ضمن المبادرة التي تمثل مظلة وحاضنة تنموية.





وقال أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا بان المبادرة ستستمر لأكثر من مرحلة قادمة وسوف تتضمن العديد من المحاور لتحقيق نهضة مستقبلية وبنية تحتية قادرة على التجاوب مع متطلبات المستقبل الذي وضع ملامحه رئيس الجمهورية وبدأ ملامسته علي أرض الواقع.





وأثنى علي الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل الاجهزة التنفيذية لمركز ومدينة ديرمواس لسرعة وضع تصور لاحتياجات كافة القطاعات الخدمية وفق دراسة متأنية وتشاور ونقاش في كافة التفاصيل مع رؤساء القطاعات بالمركز مشيدا بعزم الجميع لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المبادرة.





يذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية اطلقها رئيس الجمهورية لتنمية كافة القطاعات الخدمية لعدد 1381 قرية مصرية وتضمنت قري 5 مراكز بمحافظة المنيا من بينها ديرمواس بان تكون ضمن هذه المراكز باعتماد مالي قدره 2 مليار و600 مليون جنيه .