إصابة مجند سقط من أعلى قطار بني سويف

من جانب اخر أصيبت 6 سيدات في حادث سير، وقع، اليوم ، إثر انقلاب "توك توك" أمام مساكن قرية النويرة، بطريق "إهناسيا بني سويف" ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب "توك توك" بطريق "إهناسيا بني سويف" ونتج عنه 6 مصابين جميعهم سيدات وفتيات.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: أم هاشم وردي محمد، 55 سنة، مصابة بإشتباه مابعد الارتجاج، وصابرين هاشم حسين، 45 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، وسعاد صابر عبد الله، 45 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، ونرمين مسعود عبد الحكيم، 27 سنة، مصابة بكدمات بالذراع الأيسر، وسارة عادل حسن، 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وشروق سلامة وردي، 15 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، جميعهم يقيمون قرية بليفيا مركز بني سويف.