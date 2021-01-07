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اقتصاد

للمرة الأولى.. القيمة السوقية لـ بيتكوين تتجاوز تريليون دولار

الخميس 07/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت عملة Bitcoin المشفرة إلى 37700 دولار لتصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد، ما ساعد على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل فوق تريليون دولار لأول مرة.


ووصلت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 37739.08 دولارًا، بعد ساعات قليلة فقط من تجاوز 36 ألف دولار، وفقًا لبيانات من Coindesk.


وكانت عملة البيتكوين قد ارتفعت أكثر من 5% عن اليوم السابق، وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنحو 29% منذ بداية عام 2021، وفي الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت أكثر من 380%.


وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، والتي تتكون من عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، تريليون دولار لأول مرة في وقت مبكر يوم الخميس، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.

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