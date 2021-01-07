49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلي أمام قصر محمد على

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي اعتماد مبلغ 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020/2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة.





وأكدت هالة السعيد حرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية والتاريخية منها كذلك، متابعة أن الاعتماد جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مؤتمر المتحف المصرى الكبير والتي من بينها إنشاء مرسي للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد على بشبرا وذلك للمساعدة في نقل الزائرين للقصر وتفادي الكثافة المرورية المحيطة به.





وأوضحت السعيد أن مشروع إنشاء المرسي النيلي للمراكب يندرج تحت المشروع الرئيسي "ترميم الآثار الإسلامية والقبطية"، لافتة إلي الاهتمام التي توليه الدولة حاليًا بترميم المنشآت التاريخية، حيث جاء اعتماد المبلغ في ضوء أعمال التطوير الجارية بقصر محمد علي.





وتابعت السعيد أن مشروع ترميم قصر محمد علی تم تخصيص مبلغ ۱۰۰ مليون جنيه له ثم تعزيزه بمبلغ ۸۲ مليون جنيه ليصبح إجمالي المعتمد للمشروع مبلغ ۱۸۲ مليون جنيه بخطة العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.





جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم (467) لسنة ۲۰۲۰ جاء بإعادة تخصيص مساحة (1050 م۲) لصالح المجلس الأعلى للآثار لاستخدامها في إنشاء مرسی للمراكب على الكورنيش وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي.



