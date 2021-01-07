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فن

بعد تصريحاتها عن غدر الصحاب.. هنا الزاهد تدعم حورية فرغلي: جمالك في داخلك

الخميس 07/يناير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
دعمت الفنانة هنا الزاهد، زميلتها الفنانة حورية فرغلى، في الأزمة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، نتيجة غياب أصدقائها والمقربين لها بعد أزمة تشوّه وجهها نتيجة عدد من عمليات التجميل بعد كسر أنفها في حادث منذ فترة .

ونشرت هنا الزاهد، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة لحورية، وعلقت قائلة: الجمال نابع من داخل حورية فرغلي .

وكانت قد أجرت الفنانة حورية فرغلي مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وجاء من أبرز عناوينه:

- كنت فاكرة زملائي بيحبوني لكن محدش سأل عليا بعد مرضي.
- أنا عملت 38 عملًا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة.
- تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب مرضى.
- أنا بنت ومش متجوزة أو مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة.
- صعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما أرجع زي الأول وأنا عندي 44 سنة.
- أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وأنا كنت فاكرة إن أصحابي بيحبوني لكن لأ.
- لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قالت، الاثنين الماضي، إنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للحصول على الفيزا من أجل السفر لإجراء عملية في الأنف.
بعد تصريحاتها عن غدر الصحاب.. هنا الزاهد تدعم حورية فرغلي: جمالك في داخلك
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