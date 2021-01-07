ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع المنقضي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.5 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1 %و سجل العرب 6.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 96.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 0.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 9.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1744  مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2536 مليون ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46% خلال الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المصريون يستحوذون على 82% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها الأسبوع الماضي

14 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة خلال أسبوع

269 مليون جنيه قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال أسبوع

البورصة في أسبوع.. الأسهم تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.. و14 مليونا حجم السيولة المتداولة.. 269 مليون مبيعات المستثمرين الأجانب

المصريون يستحوذون على 84% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

إطلاق قناة أون تايم سبورتس 3 تزامناً مع كأس العالم لكرة اليد

مفاجأة مدوية.. خالد الغندور يلمح لرحيله عن قناة الزمالك

طرح سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيع في مزاد علني.. صور

كلوب يصدم محمد صلاح بدخول صراع التعاقد مع سيرجيو راموس

بإطلالة جذابة.. مي عمر تخطف الأنظار على إنستجرام

رصد 17 طفرة فى 22 دولة أوروبية.. الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة بشأن سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة العام الجديد.. سيدة تترك 2000 دولار "بقشيش" لموظفي مطعم.. شاهد

طريقة علاج بثور الوجه في يوم واحد

دراسة: تناول الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات