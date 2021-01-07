هل الصدقة الجارية أفضل للإنسان في حياته أم من يفعلها له بعد مماته

هل من الأفضل أن يفعل الإنسان الصدقة الجارية قبل وفاته أم بعدها.. سؤال ورد للشيخ علي فخر امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى، إنه من الأفضل أن يخرج الإنسان الصدقة الجارية قبل وفاته، لكن لو توفى يجوز لابنه او جاره أن يهب ثواب أي صدقة جارية على روحه بعدها، فالأمر جائز في الحالتين، لكن الأصل أن يفعلها الإنسان لنفسه قبل موته.









قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة الجارية بشكل عام هي ما يبقى أصله، ويستمر الانتفاع به، منوهًا بأن استمرارية إخراج الصدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة ليس معناه أنها صدقة جارية.





وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما أفضل الصدقة الجارية؟»، أن الصدقة الجارية هي أن يضع الشخص المال في شيء دائم وثمرته متجددة، وهي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.



