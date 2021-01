عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

مروان بابلو هو مغنى راب شاب من الإسكندرية، وله العديد من الأغانى "الراب"، التي حققت نجاحات كبيرة، ومن أشهر أغانيه "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور"

