عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.





ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

مروان بابلو هو مغنى راب شاب من الإسكندرية، وله العديد من الأغانى "الراب"، التي حققت نجاحات كبيرة، ومن أشهر أغانيه "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور"

#مروان_بابلو

هوا بعيد عن اني بحب مروان بابلو او لا بس حقيقي انا مش مبسوط انه رجع يعني هوا كان حقيقي بقى ملك المجال لدرجه انه كان مغطي على ابيوسف و كان عنده فلوس شهره و معجبين و فجاه طلع و قال تاب و رجع لربنا بجد كنت حاجه فعلًا كبيره اوووي و مش سهله على العموم مبروك لكل محبينه. pic.twitter.com/N8YzUgudZd — Mahmoud Medhat (@midomedhat16) January 7, 2021

بابلو لو رجع فعلا الناس هتنزل الشارع وتغني وتخمس بالعربيات وتلعب بالظبط كأن الاهلي اخد الكاس تاني #مروان_بابلو — 𝑴𝒂𝒉𝒎𝒐𝒖𝒅_𝑬𝒍𝒌𝒉𝒐𝒍𝒚🦥 (@mahmoud_2223_) January 7, 2021