خالد الجندي مهنئا علي جمعة بتعيينه في مجلس النواب: مقعد خير للبلاد والعباد

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق بتعيينه بمجلس النواب.





وقال الجندي خلال برنامجه على فضائية " دي ام سي"، "إنه شرف صادف أهله وسيكون مقعدا يدل على الخير ويعمل لصالح البلاد والعباد".





وأضاف أن الدكتور علي جمعة أحد علماء مصر ممن تربى على يديه علماء تعلموا كيفية الاختلاف فى الرأى والتوجهات، وتابع: "جزاكم الله خير الجزاء أيها العلماء الذين أدبونا وربونا على اختلاف الآراء والتوجهات وخلافه".





وهنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق- على اختياره من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.





وأكد المفتي في تهنئته أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام.



