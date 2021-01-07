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عيسى زيدان: الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير غير موجود بالعالم.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 09:57 م
الدكتور عيسى زيدان
الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم
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محمود محسن
أكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار أن الدرج العظيم الموجود بالمتحف المصري الكبير غير موجود في أي متحف في العالم مؤكدا انه يبدأ من بداية المتحف حتى بانوراما الأهرامات.  

وأضاف زيدان خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الدرج العظيم يقوم بعرض 72 قطعة أثرية مشيرا إلى أنه لم يتم عرض تلك الأثار بشكل عشوائي ولكن بشكل منظم  يشمل الملوك في عصور مختلفة.

وتابع مدير عام الشئون التنفيذية للرتميم ونقل الآثار أن هناك تمثالا لرمسيس الثاني والعديد من الملوك العظام على رأسهم خوفو ومنقرع وحتشبسوت إضافة إلى وجود عدد من الآثار اليونانية والرومانية.

وأشار زيدان إلى ان هناك آثارا للملك وعلاقته برمسيس مع بتاح وحتحور إضافة إلى توابيت من الملوك والتي بها الأواني التي كانت مع المتوفي. 
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