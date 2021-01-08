حبس عاطلين لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنها.





وكان قد نجح رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط عاطلين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة، وذلك فى إطار التصدي لجرائم النصب الإلكتروني.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد أن مواطنين حضرا وقررا امام رجال المباحث بسابقة تعرفهما على شخص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى.





وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة قاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى وقاما بالفرار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت أشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بمدينة السلام تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى.





واعترفا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



