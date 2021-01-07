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مرأة

بالجلد الأسود.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:14 م
هند صبري
هند صبري
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وخطفت هند صبري أنظار الجمهور بإطلالتها، مرتدية بالطو باللون الأسود الجلد، مع وضع الحزام على منطقة الخصر، على أحدث صيحات موضة شتاء 2021، كشف عن جمالها وأناقتها.

واعتمدت هند صبري على تسريحة شعر ناعمة، ففضلت أن تتركه بدون أي اكسسوارات وجاءت من تصفيف مصففة الشعر ياسمين عيسى، وأحمد منير.

كما وضعت المكياج البسيط، مستخدمة الألوان الهادئة كالبمبي الفاتح والبلاشر الناعم بأنامل خبيرة التجميل آية عبد الحميد.


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