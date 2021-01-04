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فن

هند صبري تبدأ تصويرعايزة أتطلق الأسبوع المقبل

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد تحت عنوان "عايزة أتطلق" حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف. 

وتنتهي هند صبري  نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري. 

العمل الذي تتقاسم بطولته مع أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية
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