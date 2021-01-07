أيهما أجمل؟ الملكة رانيا وإليسا تتألقان بنفس الإطلالة





وتألقت إليسا مرتدية جاكيت وبنطالا كاروهات باللون الأسود والرمادي يبرز أناقتها، مع توب دانتيل باللون الأسود أسفل الجاكيت.





كما تركت خصلات شعرها الناعم أعلى الكتف بطريقة جذابة تبرز جمالها الساحر، ووضعت الماكياج الهادئ المرتكز على الألوان الهادئة مثل الكاشمير في الشفاه ولمسات البلاشر والماسكرا السوداء التي تبرز جمال عينيها.





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وتداول رواد السوشيال ميديا، صورة الملكة رانيا زوجة ملك الأردن عبد الله الثاني، بنفس الإطلالة من عامين، حيث ظهرت بنفس الإطلالة الكلاسيكية، مستبدلة التوب الدانتيل ببلوفر برقبة باللون الأسود مع حزام على منطقة الخصر.