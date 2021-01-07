ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة ساحرة.. إليسا تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 07/يناير/2021 - 04:44 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة شتوية ساحرة، حيث ارتدت "بليزر" أنيقا مكشوف الصدر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واعتمدت على وضع المكياج الذي يبرز جمالها.

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صاحبة رأي لـ إليسا تكسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة

إليسا تواصل الصلح بين أحلام وأصالة

بأغنية "يا مرايتي".. إليسا تدعم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

إليسا: بانتظار المباراة التاريخية اليوم.. والأهلي حديد

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 11 مليونا و500 الف مشاهدة .. فيديو

إطلالة ساحرة لـ إليسا في أحدث ظهور عبر الإنستجرام ..شاهد

ترشيحاتنا

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق

السن مجرد رقم.. أربعيني مصري الأكثر وسامة: استغليت إغلاق كورونا صح ..صور

استقالت للتطوع ومتابعة مرضى كورونا.. قصة ممرضة مصرية تتحدى الوباء: مش خايفة.. صور

مصطفى محمد يخرج عن صمته ويكشف سبب أزمته مع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة

مينا فؤاد: المسيحية بدأت تنتشر فى مصر سنة 61 ميلادي على يد القديس مرقص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة

بعد تعاطيه مادة مخدرة.. ابن يصيب والدته برصاصة قاتلة ويرقص بجوار جثتها